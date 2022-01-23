Kardan gelin taliplerini bekliyor, takı merasimine de hazır

Esenler Dörtyol Meydan'da kuaförlük yapan Öncü Aslan, eşi Özlem Aslan, Öner ve Dudu Aslan kar yağışını fırsata çevirerek kardan gelin yaptı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ortaya 1.70 metrelik kardan gelin çıktı. Kuaförler, kardan gelinin saçını da birlikte kesti. Gelini gören vatandaşlar büyük ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Takı takmak isteyenleri dükkanına beklediklerini belirten kuaför Özlem Aslan, "Canımız sıkılıyordu karın yağmasıyla birlikte çocuklarla da beraber kardan adam yapalım bir farkındalığı olsun istedik. Mesleğimizden ötürü kardan gelin yaptık, şu an taliplerini bekliyor takı merasimine hazır" dedi.

"Aşkla hazırladık "

Öncü Aslan ise, "Mesleğimizi aşkla yapıyoruz kardan gelini de aşkla hazırladık biraz soğuktan makyajı dondu. Boyu da 1.70 metre civarıydı" diye konuştu.

Armağan Yılmaz