İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kardan gelin yapıp 300 gram altın taktılar

Kardan gelin yapıp 300 gram altın taktılar
Kardan gelin yapıp 300 gram altın taktılar

Muş'ta etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf, kardan adam yerine gelin yapıp 300 gram altın taktı.

Kardan gelin yapıp 300 gram altın taktılar - Tıkla İzle

Muş'ta hafta sonu başlayan ve etkisini aralıklarla devam ettiren kar yağışı, kimine çile kimine ise eğlence oldu. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden olan ve bu yıl kar ile geç buluşan Muş'ta, esnaf karı eğlenceye dönüştürdü. Muş Belediyesi ek hizmet binası civarındaki esnaf, kardan adam yerine gelin yaptı. Birlik içerisinde yapılan kardan gelini kuyumcu esnafı Ekrem Akdaş ve İbrahim Akdaş, altınlarla süsledi. Kardan gelini görenler ise fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirten vatandaşlardan Saim Deniz, “Muş'a kar yağdı. Kuyumcu esnaf kardeşimiz kardan gelin yaptı. Kardan geline 300 gramdan fazla altın takıldı. Kar yağışını eğlenceye dönüştürdük. Kar biraz geç geldi ama eğlenceli geldi” dedi

İshak Güngör

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.