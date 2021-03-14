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Kardan köyde mahsur kalan hasta 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Kardan köyde mahsur kalan hasta 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Kardan köyde mahsur kalan hasta 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Ağrı’da 80 yaşındaki hasta kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kaldı. Hasta, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kardan köyde mahsur kalan hasta 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Tıkla İzle

Ağrı'da kar yağışı ve fırtına sebebiyle yolu kapanan Diyadin ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Oğuloba köyünde 80 yaşındaki Zübeyit Kaya rahatsızlandı.

Durumun 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesi üzerine köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, kar engelini aşamayınca paletli ambulans kullandı.

Sağlık ekipleri, 3 saat süren bir yolculuğun ardından hasta vatandaşa ulaşabildi. Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Diyadin Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Ahmet Genç
 

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