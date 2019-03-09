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Kardan oluşan tünellerde kepçe'nin zorlu çalışması

Kardan oluşan tünellerde kepçe'nin zorlu çalışması
Kardan oluşan tünellerde kepçe'nin zorlu çalışması

Hakkari Yüksekova ilçesinde yüksek dağlarda bulunan köylerinin yollarını açan İl özel idare kepçesi çığa yakalandı.

Çığa yakalan kepçe kendin imkanlarıyla tekrardan yol açamaya devam etti. 

İlçede yoğun kar yağışı sonrası ve cemrelerin düşmesi ile birlikte ısınan havayla, il özel idareye bağlı iş makineleri yüksek kesimlerde bulunan ve kapalı olan köy yollarını açarak vatandaşın ulaşımlarını rahat sağlamaları için çalışma yürüttüler. 

Kardan oluşan tünelli yollardan kepçenin zorlu çalışmasında, tüm zorluklara rağmen vatandaşa ulaşmak için gece gündüz çalışıyorlar. 

Özel idare Karla mücadele ekiplerin Çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  

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