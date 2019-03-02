Kardan yol kapanınca hastanın imdadına jandarma helikopteri yetişti

Hizan ilçesine bağlı Kilimli mezrasında ikamet eden ve önceki gün kanamalı rahatsızlık geçiren Melike Sıcakter'in düşük yapma riski bulununca yakınları tarafından 112'ye haber verildi. Ancak bölgeye karayolu ile ulaşım sağlanamadığından UMKE ve jandarma ekipleri helikopterle mezraya ulaştı. UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sıcakter, zorlu hava şartlarına rağmen Tatvan Devlet Hastanesine yetiştirildi. Hastaneye yetiştirilen Sıcakter'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vahit Olcay