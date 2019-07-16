Kardeş Eli kurban bağışı çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı için vacip kurban çalışmalarına devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çalışmayı iki farklı şekilde yürütecek olan dernek, bağışçıların hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kurbanınızı ihtiyaç sahibi mazlumların bulunduğu bölgelerde keselim. Onlara da bayram olsun, umutları mutluluğa dönüşsün. Bağışlarınız bizlere ulaştıktan sonra sizleri arayarak vekâletiniz alıyoruz. Kurbanlarınız uzman veteriner hekimler eşliğinde İslami usullere uygun olarak kesiyoruz. Kesildiğine dair mesaj olarak sizlere bilgi verip, sonrasında fotoğraf ve videosunu gönderiyoruz. Yardımseverler, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği aracılığıyla kurbanlarını dünyanın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimize gönderebilecek ve paylaşmanın bereketini yaşayabilecek" dedi.

Uganda, Çad, Gazze, Yemen ve Türkiye olmak üzere istenilen bölge için hisse bağışında bulunulabileceğinin bilgisini veren dernek, fiyatları ise şöyle açıkladı;

Afrika'da bir hisse bedeli; 475 TL

Afrika'da bir küçükbaş bedeli; 575 TL

Türkiye'de bir küçükbaş bedeli; 675 TL

Türkiye'de bir hisse bedeli; 1000 TL

Gazze ve Yemen'de Kurban bedeli; 1000 TL

Yapılan bilgilendirmede; yardımcı olmak isteyen hayırseverler, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğine ait kardeseli.org.tr adresinden veya derneğin telefon numaralarından bilgi alınabilir.