Kardeş Eli'nden Afrika için yeni yardım kampanyası

Ramazan ayına az bir zaman kala sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahipleri için kampanyalarına devam ediyor. Kardeş Eli insani Yardım Derneği de Ramazan ayı için 'İyilik İçin Vakit Ramazan Vakti' sloganı ile başlattıkları kampanya ile zekât, fitre, kumanya ve iftar yardımlarını Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Dernek Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, yaptığı açıklamada, "Ramazan, İslam kardeşliğinin yaşandığı yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı Mübarek bir aydır. Kardeş Eli Derneği olarak ülkemizde ve Afrika'da, Arakan'da, Yemen'de Filistin ve Gazze'de bir yudum suya, bir parça ekmeğe muhtaç olan ve yolumuzu gözleyen Müslüman kardeşlerimize hayırseverlerin zekât, fitre, fidye, sadakalarını ulaştırarak onlara kardeş eli oluyoruz" dedi.

Çocuklara boyama ve uçurtma şenliği

Uganda'da 19 Nisan Beraat Kandilinde Ramazan çalışmalarını başlattıklarını belirten Muhammedoğlu, "Bölgedeki açlığı göz önünde bulundurarak, bağışçılarımızdan gelen destekler doğrultusunda Afrika'da Ramazan ayı boyunca hedefledikleri 50 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı çalışmalarının başlangıcını gerçekleştirdik. Bayram sevincini bir nebze olsun yaşatabilmek adına Ramazan ayı boyunca hedeflediğimiz 10 bin tane ihtiyaç sahibi yetim öğrenci için elbise, oyuncak, balon dağıtımına başladık. Hüzün ve Yokluk içinde büyüyen çocukların tebessüm edebilmesi için, 500 yetim çocuk için boyama ve uçurtma şenliği düzenlendi. 2019 sene sonuna kadar 313 su kuyusu hedefleyen Kardeş Eli Yetkilileri tarafından, günlük su ihtiyaçlarını çamurlu derelerden karşılayan yerel halkı temiz suya kavuşturabilmek adına Uganda bölgesinin çeşitli köylerinde 11 tane su kuyusu açtık" dedi.

Afrika'da, Arakan'da, Yemen'de Filistin ve Gazze'de bir yudum suya, bir parça ekmeğe muhtaç olan Müslümanların Türk hayırseverlerin yollarını gözlediğini söyleyen Muhammedoğlu, hayırseverleri Ramazan ayında zekât, fitre, fidye ve sadakaları yardıma muhtaç ailelere ulaştırma çağrısı yaptı.

Daha fazla bilgi almak isteyen hayırseverler kardeseli.org.tr adresinden bilgi alabileceği kaydedildi.