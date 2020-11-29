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Kardeş, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Kardeş, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı
Kardeş, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Elazığ’da bir mezrada işitme engelli bir şahıs, özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını kazara tüfekle yaraladı. Ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kardeş, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı - Tıkla İzle

Olay, Keban İlçesi Beydeğirmeni Köyü Mirali Mezrasinda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlit A. (38), yüzde 78 raporu bulunan işitme engelli kardeşi Mehmet A. (31), arkadaşları S.A. (20), B.A. (16) ve İ.D. (20) ile birlikte Elazığ'dan mezraya mantar toplamaya gitti. Mantar topladıktan sonra grup manzaraya karşı özçekim yapmak istedi. Çekim yaptıkları sırada yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Mehmet A.'nın elindeki otomatik tüfek kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği ağabey ve 3 arkadaşı çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Can - Rıdvan Yeşilırmak
 

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