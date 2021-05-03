Kardeş ülke Azerbaycan iş ortaklıkları kurmak için önemli girişim

Daha önce Bosna Hersek Ticaret Odası kadın girişimcileri ile benzer bir etkinlikte bir araya gelen Körfez Ticaret Odası, inşaat ve yapı sektöründen girişimcilere ve şirketlere yönelik olarak da ikili iş görüşmeleri organize ediyor. Organizasyon ile ağ kurmak, iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid-19'un iş hayatının üzerindeki etkilerini azaltmak ve yeni iş ortaklıkları kurulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Körfez Ticaret Odası ve Azerbaycan Ticaret Odası arasında yapılacak olan ‘B2B iş görüşmeleri' organizasyonuna katılanlar, iş toplantıları için sağlanan platforma ücretsiz olarak kayıt olabilecek, tanıtım materyalleri gönderebilecek, diğer katılımcıların profillerini görüntüleyebilecek ve doğrudan çevrimiçi toplantılar yapabilecek. 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan organizasyonda, görüşmeleri dileyenler ‘Zoom' üzerinden tercüme desteği olmadan ve ayrıca 7 dilde tercüme desteği ile de yazılı olarak yapabilecek.

Mustafa Taşören