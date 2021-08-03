İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu

Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu
Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu

Kardeş ülke Azerbaycan günlerdir süren orman yangınlarına sessiz kalmayarak yardım elini uzattı.

Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu - Tıkla İzle

 Azerbaycan'dan yola çıkan itfaiye ekipleri ile itfaiye araçları Afyonkarahisar'da mola verdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı 53 itfaiye aracı ile 220 personelini orman yangınlarına destek vermek üzere Türkiye'ye gönderdi. Afyonkarahisar -Ankara Karayolundan üzerinden Antalya istikametine konvoy şeklinde hareket eden araçları gören vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşarak kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür ettiler. Afyonkarahisar İl Özel İdare yerleşkesinde mola veren ekipler, burada yemek yiyip yakıt ikmalinde bulunduktan sonra yangın bölgesine hareket etti.

Mehmet Karakaş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.