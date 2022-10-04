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Kardeş ülke Azerbaycan'dan Tekirdağ'da Şuşa etkinliği

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Tekirdağ'da Şuşa etkinliği
Kardeş ülke Azerbaycan'dan Tekirdağ'da Şuşa etkinliği

Kardeş ülke Azerbaycan’ın uzun yıllardır Ermenistan işgali altında olan topraklarından biri olan Şuşa kentinin kurtarılması sebebiyle ilan edilen 2022 Şuşa Yılı etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ’da bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Kardeş ülke Azerbaycan’dan Tekirdağ'da Şuşa etkinliği - Tıkla İzle

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından; dans gösterileri, halk müziği dinletisi ve fotoğraf sergisi katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Azerbaycan halkına özgü dansların sergilendiği etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tunay Özdemir
 

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