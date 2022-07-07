Kardeşi ile tartışıp evini bastı, yengesine keserle saldırdı

Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre abi-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu durum üzerine gözü dönmüş abi, kardeşinin evini basarak dehşet saçtı. Kardeşini evde bulamayan şahıs, yeğenlerinin önünde yengesine saldırdı. Apartman merdivenlerinde eline aldığı keser ile kadını dakikalarca darp eden saldırgan, evine kaçan kadının peşini bırakmadı. Daire içinde de kadını dövmeye devam eden şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan saldırı üzerine aile polise giderek şikayetçi olurken, şahsın arandığı öğrenildi. Yeğenlerinin "Anne" diyerek arttığı çığlıklara da aldırmayan şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

