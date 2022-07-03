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Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı

Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı
Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı

Tunceli’de kardeşinin şehit düştüğü noktaya ilk defa giden İsmail Çatal, secdeye kapandı ve gözyaşları içerisinde namaz kıldı. O anları görenler duygu dolu anlar yaşadı.

Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı - Tıkla İzle

2 Temmuz 1995 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Cer Tepesi bölgesinde, özel harekat polisi Mehmet Çatal, terör örgütü PKK tarafından atılan pusuda şehit düştü.

Ağabeyi İsmail Çatal, kardeşinin şehadetinin 27. yıldönümünde Tunceli'ye geldi. Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Çatal ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne gitti. Burada şehit Çatal için Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra İsmail Çatal, kardeşinin şehit olduğu noktaya gitti. Çatal gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.

Sezai Akın
 

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