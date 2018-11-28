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Kardeşlerin arsa kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kardeşlerin arsa kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kardeşlerin arsa kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde arsa yüzünden çıkan kardeş kavgası kanlı bitti. Yaralanan kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yalınkılınç (47) ile ağabeyleri Mustafa (49) ve Cengiz Yalınkılınç arasında arsa meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa ve Cengiz Yalınkılınç, kardeşleri Yusuf Yalınkılınç'ı darp etti. Kavgada sinirlenen Yusuf Yalınkılınç eline geçirdiği bıçakla ağabeyi Mustafa ve Cengiz Yalınkılınç'ı bıçakladı. Bıçaklanan iki kardeş arabaya binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak çok fazla ilerleyemeden ara sokakta durup “Bıçaklandık kurtarın bizi, yardım edin” diye bağırmaya başladı. Olay yerinden geçen ticari bir taksi ile Kadirli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan kardeşlerden Mustafa Yalınkılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi olan Cengiz Yalınkılınç ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Arsa yüzünden kardeş katili olan Yusuf Yalınkılınç ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.  

Selçuk Şavran

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