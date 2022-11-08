Kardeşlerin cinayetle biten miras kavgası kameraya yansıdı

Olay, dün Çumra'nın İzzetbey Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun K., cadde üzerinde kardeşi Lokman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun K., yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Lokman K.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Yetkin

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