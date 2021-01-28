‘Karekod Hemşirelik' projesine birincilik ödülü

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl tarafından yürütülen ''Sağlık Bilişim Sistemleri'' dersinde, Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin geliştirdiği 33 proje arasından ilk üçe giren projelerin sahibi öğrencilere ödül verildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Hemşirelikte İnovasyon Zirvesi'nde en iyi üç proje, Hemşirelik Bölümü ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ceren Türkcan tarafından kurulan bir komisyon ile değerlendirmeye alınarak hemşirelik alanına en çok katkı sağlayan projeler arasından seçildi. Ödüller; Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kazım Sarı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Karaca Çiftçi'nin açılış konuşması sonrasında öğrencilere takdim edildi.

“Karekod hemşirelik''

Hemşirelik bölümü öğrencilerinden Barış Can Anbanazlı; her geçen gün artan teknolojinin hemşirelikte yaygınlaşması ve hemşirelik uygulamalarının kolay, etkin, güvenli, zamanı daha etkin kullanarak yapılabilmesi, manuel hataların önüne geçilmesi, hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaların artması, kolay data giriş imkanı ile hastalara özgü verilen hemşirelik bakımının kalitesinin artması amacıyla hayata geçirdiği “Karekod Hemşirelik'' projesiyle birinci oldu.

''İdrar yolu enfeksiyonu tespit eden idrar torbası''

Aleyna Uçanbelen ise idrar yolu enfeksiyonunu daha kısa sürede gözlemlemek, özellikle yatan ve bilinci kapalı hastalarda durumu daha kısa sürede fark edip daha hızlı önlem ve sonuç almak amacıyla tasarladığı ''İdrar Yolu Enfeksiyonu Tespit Eden İdrar Torbası'' adlı projesiyle ve ürünüyle ürünüyle ikinci oldu.

''Diyabetik çorap''

Yine Hemşirelik bölümü öğrencilerinden Ferda Yılmaz; geliştirdiği projesinde diyabetik ayak yarası oluşumunu giyilebilir çorap şeklinde bir biyosensör yardımıyla erken evresinde (1. evre) tanımlayıp yara oluşumunun ve hatta ampütasyon riskinin önüne geçmeyi amaçladığı ''Diyabetik Çorap'' projesiyle üçüncü oldu.

Törenin ardından konferans

Zirve, ödül töreni sonrası konferanslarla devam etti;

İnovatif Hemşirelik Dernek Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı Koordinatörü (TÜSEB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Yeliz Doğan Merih “Hemşirelikte İnovasyonun Önemi ve İnovatif Ürün Örnekleri” sunumunu gerçekleştirdi. Ardından, İnovatif Hemşirelik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı Ar Ge Sorumlusu Msc Ayşegül Alioğulları “İnovatif Fikir Üretme ve Ürünlerin Patent Süreci” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu “Sağlık Hizmetleri ve Yapay Zeka Uygulamaları” hakkında açıklayıcı bilgilerde bulundu. Daha sonra, California Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şenel “Giyilebilir Sağlık Teknolojileri” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak da Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ceren Türkcan “Nanoteknolojinin Translasyonel Tıpta Kullanımı” sunumunu yaptı.

