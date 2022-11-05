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Karganın yer fıstığı çalma anları kameralara yansıdı

Karganın yer fıstığı çalma anları kameralara yansıdı
Karganın yer fıstığı çalma anları kameralara yansıdı

Ankara’da bir karga, evin balkonundan yer fıstığı çalarken yakalandı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, ortaya komik anların çıkmasına sebep oldu.

Karganın yer fıstığı çalma anları kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Başkent'te meydana gelen olayda, bir vatandaşın ıslanan yer fıstıklarını kuruması için balkona koyduğunu gören karga, daha sonra balkondan fıstık çalmaya başladı. Bunu gören ev sahibi, uzun süre takip ettikten sonra yer fıstığı çalan kargayı, yoğun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ev sahibi, yakaladığı kargaya fıstık verdiği ve sitem ettiği anları cep telefonuyla kaydetti. O görüntüler ise ortaya komik anlar çıkardı.

Muhammed Musab Gümüşer - Evren Doğru - Yunus Emre Aytekin

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