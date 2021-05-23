Kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"18.05.2021 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde;Şeker Kavşağı Polis Uygulama noktasından durdurulan kargo aracında yapılan aramalarda Medikal sanayinde kullanılan büyük boy beyaz renkli toplam 5 adet köpük kutusunun içerisinde toplam 80 paket halinde daralı ağırlığı 40 kilo 304 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.Olayın Şüphelileri M.Ç, E.Y, T.Y ,İ.U isimli şahıslar hakkında TCK-188 kapsamında işlem yapılmış ,şüpheli şahıslardan E,Y , İ.U çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, diğer şüpheli şahıslar M.Ç, T,Y ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır"denildi.

Recep Çirik

