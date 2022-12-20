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Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı

Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı
Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezine kargo dağıtımı için gelen çalışan ile güzellik uzmanı arasında bekleme krizi çıktı. "İşlemdeyim, biraz bekle" denmesine sinirlenen kargo çalışanı "İşim var, bekleyemem" deyince ortalık karıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı - Tıkla İzle

Olay, sabah 11.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. İddiaya göre, bir güzellik merkezine gelen kargo çalışanı, kargoyu teslim etmek istedi. Karşı ödemeli olan kargonun sahibi, o sırada işlemde olduğu için beklemesini istedi. Bu duruma sinirlenen kargo çalışanı "Sizi bekleyemem. Dağıtılacak çok kargom var" diyerek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanırken, güzellik merkezi çalışanı, "Sen buradan çıkacaksın. Seninle o zaman görüşeceğiz. Seni kimse elimden alamaz" diyerek karşılık verdi. Olay sonrası şikayet üzerine pasaja polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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