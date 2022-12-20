Kargo çalışanına 'Bekle' deyince ortalık karıştı

Olay, sabah 11.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. İddiaya göre, bir güzellik merkezine gelen kargo çalışanı, kargoyu teslim etmek istedi. Karşı ödemeli olan kargonun sahibi, o sırada işlemde olduğu için beklemesini istedi. Bu duruma sinirlenen kargo çalışanı "Sizi bekleyemem. Dağıtılacak çok kargom var" diyerek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanırken, güzellik merkezi çalışanı, "Sen buradan çıkacaksın. Seninle o zaman görüşeceğiz. Seni kimse elimden alamaz" diyerek karşılık verdi. Olay sonrası şikayet üzerine pasaja polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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