Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu

Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halinde olan “Yalıköy” isimli 93 metre boyundaki St vincent bayraklı gemi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahliye botu sevk edildi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 Botu sevk edildi. Gemide, sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek.

Enishan Keskin

