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Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı

Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı
Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı

Antalya'da gıda yüklü kargo kamyonu 3 metre yükseklikteki hemzemin geçidinde sıkıştı. Kamyonun yüksekliğinin ise 3.45 metre olduğu belirlendi.

Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesinde Şelale istikametinden şehir merkezine seyir halindeki Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı zincir alışveriş merkezine ait gıda yüklü kapalı kasa kargo kamyonu Zeynel Şenol Köprü girişinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki hemzemin geçitte sıkıştı.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ölçümde köprü yüksekliğinin 3 metre olduğu, kamyonun yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi. Hemzemin geçitte sıkışan kamyon, trafik ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonun üst bölümünde büyük çapta hasar oluştuğu gözlendi.

Arif Kaplan
 

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