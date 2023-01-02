Kargo paketinde 40 bin 180 adet uyarıcı hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda ekiplerce, 2 şüpheliye ait kargo paketlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 40 bin 180 adet sentetik uyarıcı hap ele geçirildi.
Emrah Elmas
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