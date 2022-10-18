Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gönderilmek üzere kargo şubesine bırakılan paketten ses gelmesi üzerine kargo personeli tarafından kontrol edildi. Bu sırada şişenin patlaması sonucu yüzüne sıçrayan asit maddesinden etkilenen N.G. (22) ve U.E. (31) yaralandı.Patlayan kimyasal maddenin tuvalet temizleyici ürünü olduğu ve içeriğinde fosforik ve nitrik asit olduğu öğrenildi.

Hüseyin Tayyar



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