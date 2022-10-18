İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı

Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı
Kargo paketinde kimyasal sıvı patlaması: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kargo paketinde sarılı şişe içindeki kimyasal sıvının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gönderilmek üzere kargo şubesine bırakılan paketten ses gelmesi üzerine kargo personeli tarafından kontrol edildi. Bu sırada şişenin patlaması sonucu yüzüne sıçrayan asit maddesinden etkilenen N.G. (22) ve U.E. (31) yaralandı.Patlayan kimyasal maddenin tuvalet temizleyici ürünü olduğu ve içeriğinde fosforik ve nitrik asit olduğu öğrenildi. 

Hüseyin Tayyar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.