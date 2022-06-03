“Kargo sektörü 5 milyar adet e-ticaret kargosuna hazır”

Kargo, kurye ve lojistik markalarının temsilcilerinin, Türkiye'nin en büyük e-ticaret markalarının ve bürokrasinin bir araya geldiği Uluslararası Post & Parcel Zirvesi 25-26 Mayıs'ta tamamlandı. Yalnızca özel davetiye ile girilebilen zirvede markaların tepe yöneticilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Karagözoğlu gibi üst düzey bin 200 katılımcı yer aldı. Organizasyonun ev sahipliğini gerçekleştiren Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği'nin (Türkiye KARİD) Başkanı Fatih Önyol, organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Sektörümüz artık tam olgunlaşma dönemine girmiştir”

Post and Parcel'ın Türkiye'nin ilk kargo, kurye ve lojistik zirvesi olduğunu belirten Başkan Fatih Önyol, bu organizasyonla birlikte kargo sektörünün hem teknolojide, hem de iş gücü kapasitesinde hangi noktalara eriştiğini gözler önüne sermiş olduklarını ifade etti.

Kargo sektöründe artık otonom sistemlerin, elektrikli araçların, akıllı rotalama sistemlerinin, bir standart haline gelmeye başladığını ifade eden Başkan Önyol, sektörün artık hem kurumsal yapısıyla hem de işi icra şekli ile tam bir olgunlaşma dönemine girdiğini belirtti.

Başkan Önyol sözlerine şöyle devam etti: “Tarihin en eski mesleklerinden birinin taşımacılıktır. Hatta tarihte dikkat ederseniz büyük tüccarların aslında birer lojistikçi, birer kargocu olduğunu görürsünüz. Şehirler, ülkeler arası kervanlarıyla seyahat ederler ve gittikleri şehirlerin lojistik ihtiyaçlarını taşırlar. İpek yolu dediğimizde aklımıza ticaret geliyor. Orası aslında bugünkü tabirimizle kargo, lojistik yoludur.

Sektörümüz tarihin en eski iş kollarından biri olmakla birlikte aslında adı yeni konulmuş bir iş koludur. Türkiye'de özel sektörün 1982 yılında faaliyete başlamasıyla Kargo sektörü ilk çalışmalarına başlamıştır. Gelişim son 10 yıla kadar gelişimi belirli oranlarda olmuştur. Örneğin taşımacılıkta çok uzun yüzyıllar boyunca salt insan gücü ya da deve, at gibi hayvanlar kullanılmıştır. İçten yanmalı araçlara geçişimizin sadece 100 yıllık bir öyküsü var. Yine insanlık olarak son 10 yıla kadar kamyon ve kamyonetten öteye gidemedik. Ancak son 10 yıl içerisinde teknolojide o kadar büyük bir gelişme oldu ki; dönüşmeyen sektör kalmadı. Teknoloji maalesef bazı sektörleri yok ederken; uyum sağlayabilen sektörleri ise yükseltti. İşte yükselen bu sektörlerden biri de Kargo, kurye ve lojistik sektörüdür. Gerçekleşen bu zirve de bu gerçeğin gözler önüne serilmesidir.

Zirvemizde kargo, kurye ve lojistik sektörünün hem teknoloji hem de iş gücü anlamında hangi noktaya geldiğini, tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza anlatma fırsatı bulduk. Örneğin sektörümüzde artık otomasyon sistemlerini kullanmayan neredeyse kalmadı. Eskiden Avrupa'dan otomasyon sistemleri ithal etmeye çalışırdık. Şimdi sektörün büyümesiyle iş tersine döndü. Artık ülkemizde yerli otomasyon firmalarına sahibiz ve bu firmalar Türkiye'den yurtdışına otomasyon sistemleri ihraç ediyor.

Artık sektörde anlık kargo takibi yapılması sıradan ve standart bir durum. Sektörün dijitalleşmemiş herhangi bir operasyonu neredeyse kalmadı. Bugün artık konferanslarımızda akıllı otomasyon sistemlerini, yeşil lojistiği konuşuyoruz. En önemlisi sektör son yıllarda yaptığı yatırımla taşıma kapasitesini çok yüksek noktalara taşıdı.”

“Tüm dünya kapsama alanımızda”

Bugün gelinen noktada kargo ve lojistik sektörünün Türk ticaretini dünyanın her yerine ulaştırma kabiliyetine eriştiğini belirten Başkan Fatih Önyol, zirvede ihracat noktasında Türk ticaretini desteklemek için sektörün yatırımlarına devam edeceğinin altını çizdi ve Tüm dünya kapsama alanımızda ifadesini kullandı.

Başkan Önyol sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Geçtiğimiz yıl sadece e-ticaret kanalından gelen 3 milyardan fazla kargoyu rahatlıkla taşıdık. Önümüzdeki yıl ise e-ticaretten 5 milyar kargo gelse dahi bunu da rahatlıkla taşıyabilecek ölçeğe sahibiz. Özetle sektörümüz e-ticaretten gelecek 5 milyar kargoya hazır.

“Kamunun ilgisi ve desteklerine de teşekkür ediyoruz”

Zirve fikrini ortaya attıkları ilk günden hayata geçtiği son güne kadar, gerek Ulaştırma Bakanlığı'nın gerekse de BTK'nın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Başkan Önyol, “Hem Bakanım, hem de BTK Başkanım ve yardımcıları, İlk günden bu yana yanımızda oldular. Son yıllarda yaptıkları hukuksal reformlarla da sektörün önünü açtılar. Dolayısıyla kendilerine sektörümüze verdikleri destekten dolayı Türkiye KARİD adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.”