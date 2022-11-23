Kargo sektöründe Kasım indirimi

Kasım ayında başlayan alışveriş indirimlerine kargo sektörü de dahil oldu. Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlayanlara şubeden yapılan bireysel gönderilerde Kasım ayına özel yüzde 30 indirim uygulanacak. Kullanıcılar, duyuru paylaşımının yapıldığı günden itibaren Aras Kargo'nun ilgili sosyal medya hesabına doğrudan mesaj atarak indirim kodlarını alabilecekler. İndirim, yurt içinde yapılacak tüm standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde geçerli olacak.

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