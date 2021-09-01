Kargo sektöründe yeni bir dönem başlıyor

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, ‘Kontrol Sende' isimli yeni projelerini hayata geçirdiklerini duyurdu. Bu uygulama ile e-ticaret kullanıcılarının konforu artarken, alıcıyı evde bulamama sorunu ortadan kalmış olacak.

“1982 yılında nasıl ki büyük bir yenilik getirerek Türkiye'de kargo özel sektörünü başlattıysak; bugün de sektörün gelişimi adına yeni projeler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Fatih Önyol, “Şirketimizin geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz YK Plus modelini büyütmeye devam ediyoruz. Bugün itibari ile 3 bine yakın teslim noktamız var. 200'e yakın akıllı kargo dolabını da sisteme dâhil ettik” dedi. Önyol, son projeleri olan ‘Kontrol Sende' projesinin detaylarını paylaştı.

Daha iyi hizmet için projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Önyol, “Bu ay itibariyle ise müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için yeni bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Projemizin adı ise ‘Kontrol Sende'. Kontrol Sende projesi ile e-ticaret kullanıcılarına kargo deneyimini mükemmelleştirecek bir ortam sağlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kontrol Sende projesi ile tüm yönetimi alıcıya bırakıyoruz”

Kontrol Sende projesi ile kargo operasyonlarının dinamiklerinin ciddi ölçüde değişeceğini belirten Önyol, “son dağıtım noktasında tüm yönetimi alıcıya bırakıyoruz. Artık alıcı adreste olmasa bile bizi yönlendirebilecek, kuryemizi harita üzerinden takip edebilecek. Artık alıcı kargoya göre değil, kargo alıcıya göre hareket edecek” dedi.

Önyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kontrol Sende uygulaması ile e-ticaret sitelerinden kargo bekleyen müşterilerimiz, kargosu dağıtıma çıkar çıkmaz harita üzerinden konum takibi yapabilecek. Kargosunun hangi noktada olduğunu görmek dışında, kişi eğer o an evinde değilse, uygulama üzerinden kargosunu en yakındaki kargo teslim noktasına bırakmamızı talep edebilecek. Eğer farklı bir gün gelmemizi isterse, önümüzdeki 3 iş gününden birini tercih edebilecek. Ya da ilgili e-ticaret sitesinden herhangi bir kargo beklemiyorsa, yine aynı uygulama üzerinden gelen kargoyu istemediğini bize bildirebilecek. Saniyeler içerisinde iade sürecini başlatabilecek.

Özetle kargosunun kontrolünü müşterimizin parmaklarının ucuna bırakıyor ve kullanıcılarımızın hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir projeyi başlatmış bulunuyoruz. Bu proje e-ticaret sitelerinin müşteri memnuniyetini de çok önemli ölçüde artıracak. Şu anda 8 müşterimizle entegrasyonumuzu tamamladık. Yakında birçok müşterimizde bu hizmeti vermeye başlayacağız.

“E-ticaret kullanıcılarının konforunu en üst seviyeye çıkaracağız”

Biz geçtiğimiz yıl müşterilerimize bir söz verdik. Sektörde lider durumunda olsak da kargo kapasitemizi artıracağız ve müşteri memnuniyetini mükemmellik seviyesine taşıyacağız dedik. Kargo kapasitemizi artırmak amacı ile az önce bahsettiğim YK Plus projesini devreye aldık. Şube sayılarımızı artırdık, personel sayımızı artırdık. Ayrıca yaklaşık bir ay sonra saatlik işleme kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini devreye alıyoruz. Bir yıl içerisinde yaptığımız bu yatırımlarla operasyon kabiliyetimizi ciddi oranda arttırdık ve arttırmaya da devam ediyoruz.

Müşteri memnuniyetini artırmak için de tüm iç süreçlerimizde yeniliğe gittik. Şikâyetleri ele alma politikalarımızı yeniledik ve tüm dijital takip mekanizmalarımızı kurduk. Hızlı çözüm ve mutlu müşteri bakış açısı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyelerde tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Şimdi ise bu iki çalışmanın meyvesini Kontrol Sende uygulaması ile taçlandırıyoruz. Bu proje ile E-ticaret kullanıcılarının konforunu en üst seviyeye çıkaracağız.

Hali hazırda sektöre oranla yüksek olan operasyon hacmimizi daha da büyüttük. Yine hali hazırda yüksek olan memnuniyet seviyemizi daha iyi noktalara çektik. Şimdi ise müşterilerimize e-ticaret kanalından bekledikleri kargoları tüm şeffaflığı ile yönetme şansı veriyoruz. Yukarıda detaylarını anlattığım gibi; artık evde kargo beklemek istemiyorlarsa beklemek zorunda değiller. Kontrol sende uygulamamız ile kendilerini daha rahat hissedebilecekler.

Şuan 8 müşterimiz ile çalışma başlattık. Bu çalışmanın kapsamını gün geçtikçe büyütüyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen, mutlu müşteriler isteyen tüm e-ticaret siteleri bu hizmeti almak isteyecektir. Yani yakında bizimle çalışan tüm e-ticaret sitelerinde kontrol sende uygulamamızı görmeye başlayacaksınız.

“Müşterilere en kusursuz hizmeti sunmayı amaçlıyoruz”

Yurtiçi Kargo olarak kurulduğumuz günden bu yana ‘Söz verdiğimiz gibi' sloganından yola çıkarak müşterilerimize en kusursuz hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bugün yaptığımız her yeni yatırımda, attığımız her adımda bunu düşünerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımların üzerine daha fazlasını ekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Attığımız her adımın müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı hedeflediğinin bilinmesini istiyoruz.

“Kargo dağıtabilecek aracı olan tüm gençler için büyük bir fırsat”

Ek olarak girişimci gençlere ve kargo sektöründe yatırım yapmak isteyenlere de bir hatırlatma yapmak isterim Şuan hali hazırda yürürlükte olan bir YK Plus Taşıyıcı modelimiz bulunuyor. Bu durumkargo dağıtabilecek aracı olan tüm gençler için büyük bir fırsat. Kargo dağıtımı yapabileceğiniz bir aracınız varsa, hiç vakit kaybetmeden ykplus.info adresinden başvuru yapabilirsiniz ve kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Şartların uygun olması ve anlaşma halinde bu kişiler, rahatlıkla asgari ücretin 3 katına kadar gelir elde edebilirler”.