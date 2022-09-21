Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM'de devrildi

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ömer M. idaresindeki 01 BZ 0758 plakalı kargo yüklü tırın dorsesi, araçtan ayrılarak iki istikameti ayıran refüje devrildi. Kaza sonrasında dorsede bulunan kargolar, TEM Otoyolu Ankara istikametine saçıldı. Dorsenin kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Emrah Dursun

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