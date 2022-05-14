Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattı

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kargo dükkanına gelen müşteri, çalışanlar ile bir konuda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonrasında öfke ile dükkandan ayrılan şahıs, dakikalar sonra arkadaşları ile tekrar işyerine geri geldi. Bıçak ile dükkana dalan şahıslar, çalışanları darp etmeye başladı. Gözü dönmüş saldırganlar dakikalarca içeride terör estirirken, işyerinde çalışan bir kadın kavgaya müdahale ederek şahısları dışarı çıkarttı.

Olay sonrasında saldırganlar geldikleri araçlarla kayıplara karışırken, darp edilen çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. Konu hakkında çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden saldırganları yakalayarak karakola götürürken, yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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