'Kargocuyum' dedi dehşet saçtı: Cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı

Olay, bugün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. isimli şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, Serkan K.'nin yaşadığı 2. kata çıktı. Serkan K.'nin (44) evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan K.'nin gelmesini istedi.

Kapıya gelen Serkan K., şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Serkan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Turhal istikametinden Tokat'ta gelen Seat marka 41 AOC 833 plakalı araç ekiplerin "dur" ihtarına uymadı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı. Çeçenistan Caddesi'nde ekiplerin aracın önünü kesmesi üzerine araçta bulunan S.Y. ve H.C. yakalandı. S.Y.'nin Kocaeli'de işlenen cinayet hakkında şüpheli olduğu öğrenildi. Ekiplerin şüpheliyi yakalama anları kameralara yansıdı.

Ekiplerin araçta yaptığı arama sonucunda araçta silah bulunamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekiplerinin yüzlerce kamera kaydı izleyerek tespit ettiği şüpheli, Tokat İl Emniyet Ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.

Mustafa Kurtulan - Yunus Çiftci



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.