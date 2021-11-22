Kargoda öğretmenlere ve öğrencilere 24 Kasım sürprizi

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi hem değerli öğretmenlerimize hem de öğretmenlerini özel günlerinde unutmadıklarını göstermek isteyen öğrencilere GKN Kargo'dan indirim müjdesi geldi.

Kargo şirketi, bu özel günde öğrenciler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlere küçük bir jest yapmak amacıyla 22-28 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim yapıyor.

Öğretmenler günü haftası boyunca sürecek olan indirimden yararlanmak için, kargo şubelerine öğretmen ya da öğrenci kimliği göstermek yeterli olacak.

Şirket olarak toplumsal hassasiyetleri önemsediklerinin altını çizen GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, ‘'Özel günlerde çeşitli kampanyalarımız oluyor. En yakın tarihli olanı Öğretmenler gününe özel uyguladığımız kampanya. Bir farklılık yaptık ve öğrencileri de kampanyamıza dahil ettik. Pandemi nedeniyle mezun oldukları okullara öğretmenlerini ziyarete gidemeyen veya hayat koşulları sebebiyle uzak şehirlerde yaşayan öğrenciler öğretmenlerine ulaşabilsin diye öğretmen ve öğrencilerin gönderilerini yüzde 50 indirimli teslim edeceğiz'' dedi.