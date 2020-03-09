İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kargolar ertesi gün müşteriye ulaşacak

Kargolar ertesi gün müşteriye ulaşacak
Kargolar ertesi gün müşteriye ulaşacak

Ülkemizde e-Ticaret hızla gelişirken, tüketicilerin beklentileri de gün geçtikçe yükseliyor.

Vatandaşlar en fazla “kısa teslimat süresini” talep ediyor. Önemli platformlardan ePttAVM de, bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Genel Müdür Hakan Çevikoğlu “Eskiden bir postayı gönderdiğiniz zaman bir hafta içerisinde geldiğinde, müşteri çok rahatsız olmuyordu. Şimdi üçüncü gün kargo gitmiyorsa, müşteri artık sosyal medyaya yazmaya başlıyor. O yüzden hedefimiz, gönderiyi en geç ertesi gün teslim etmek. Önümüzdeki yıllarda bu ödülü almayı çok istiyoruz. Müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bir şikâyet ya da herhangi bir bildirime cevap süremizi dört dakikaya kadar düşürdük” dedi. ePttAVM'nin bünyesinde 20 milyon ürün ve 15 binin üzerinde satış yapan firma ile bulunduğunu aktaran Çevikoğlu “Çalıştığımız firmaların ürün güvenliğinden emin oluyoruz. Ödeme sistemlerimizi son derece güvenli hâle getirdik. Bugün tüketicilerin yüzde 45'i ödeme sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik kaygısıyla e-Ticaret'ten uzak duruyor. Ancak bu konu, en hassas olduğumuz nokta. Aldığımız ‘güven damgası' ile de tüketicilerin yaşadıkları tüm endişeyi ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.