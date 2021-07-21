'KARGU'dan ilk ihracat başarısı

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, milli ve yenilikçi ürünler geliştiren, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., deniz platformları alanından sonra, taktik mini İHA sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan KARGU, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan KARGU'nun, birçok ülkenin dikkatini çektiği ve ihracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılarak performansıyla beğeni topladığı açıklandı.

KARGU'nun bu süreçte farklı coğrafyalarda denendiği ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koyduğu, yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından ihracatına yönelik ilk sözleşmenin de imzalandığı bildirildi. Söz konusu sözleşme kapsamında ihraç edilen KARGU'ların teslimatı 2021 yılı içinde tamamlanacak. STM, bugüne kadar çok sayıda KARGU'yu da, Türk güvenlik güçlerine teslim etti.

“KARGU, sahada kendini başarıyla kanıtladı”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Zamanında parasıyla dahi alamadığımız vurucu İHA sistemlerinde, bugün ihracat seviyesine ulaştık. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısa süre içinde STM tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sahada etkin şekilde kullanılan milli gururumuz KARGU ilk ihracat başarısına ulaştı. Türk savunma sanayimizin ürettiği ve sahada kendini başarıyla kanıtlayan askeri ürünlerimizi, ihraç etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KARGU ihracatı için başka ülkelerle de görüşüyoruz”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise Türkiye'nin en büyük mühendislik gruplarından biri olarak, milli imkanlarla geliştirdikleri KARGU'yu, ihraç etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un ana yüklenicisi olan şirketimiz, askeri deniz platformlarında elde ettiği ihracat başarısını, taktik mini İHA'lar ile taçlandırmıştır. KARGU'ların ihracatına yönelik başka ülkelerle de görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya ve ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KARGU'lar farklı tipte mühimmat ile donatılıyor

Özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev almakta olan döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü KARGU, tek er tarafından taşınabilen, platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

“Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)” ve “Yer Kontrol Ünitesi”nden oluşan KARGU'nun, “man in the loop” prensibi ile tamamen insan (operatör) kontrolünde görev icra edecek şekilde tasarlandığı ayrıca gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem ile hassas vuruşa sahip olduğu vurgulandı.

Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine de sahip olan KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı.

KARGU'ların, hem kendi içinde hem de Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi ALPAGU ve Döner Kanatlı Keşif İHA Sistemi TOGAN ile birlikte hareket edebilmesi için başlatılan sürü İHA çalışmaları devam ettiğini bildiren Başkanlık, “STM, İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayacak KERKES Projesi'ni de başarıyla sürdürüyor. KARGU'nun üzerinde kullanılacak farklı tipte mühimmat çalışmalarında ise sona gelindi” ifadelerine yer verdi.

5-10 km menzil ile 30 dakika dan fazla görev yapabiliyor

Başkanlıktan yapılan açıklamada KARGU'nun 5-10 km arası menzili olduğun ve 30 dakikadan fazla süre görev yapabildiği açıklandı. Ayrıca 1,3 kg ağırlığında olan milli vurucu, elektrikli tahrik sistemi ve dikey iniş ile kalkış (VTOL) sistemlerine sahip.



Muhammet Mücahit Dereli



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