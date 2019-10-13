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Karı koca aynı kazada hayatını kaybetti

Karı koca aynı kazada hayatını kaybetti
Karı koca aynı kazada hayatını kaybetti

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde Yusuf Gökdaş idaresindeki 26 VR 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza sonucunda sürücü Yusuf Gökdaş (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan eşi Kezban Gökdaş ise 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İlker Sarıkaya
 

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