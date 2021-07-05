Karı koca sahte içki kurbanı oldu

24 Haziran 2021 tarihinde 4 kişinin zehirlenme şüphesi ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurması ile ortaya çıkan ve şimdiye kadar biri yabancı uyruklu toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki olayında aynı nedenle eşini de kaybeden Levent Engin son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Engin'in cenazesi öğle namazını müteakip Çorlu Merkez (Otogar) Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ikamet ettiği Havuzlar Mahallesi'ndeki mezarlığına defnedildi.



Levent Engin'in eşi Nurcihan Engin de geçtiğimiz gün sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş ve Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

24 Haziran 2021 günü ortaya çıkan sahte içki zehirlenmesi nedeniyle şimdiye kadar toplamda 25 kişi Çorlu Devlet Hastanesi'ne müracaatta bulunmuş bu kişilerden 9'u hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Serdar Şahin



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