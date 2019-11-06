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Karı koca uyuşturucuyla yakalandı

Karı koca uyuşturucuyla yakalandı
Karı koca uyuşturucuyla yakalandı

Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu eşiyle birlikte giden Vedat A'nın (27) kullandığı otomobili merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Aracın kaporta kısmı kesilerek içerisinden 58 pakette 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sürücü Vedat A. ile kucağında çocuğu bulunan eşi Asiye A. (25) gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Vedat A. tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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