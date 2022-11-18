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Karı kocanın kavgasına aileler de katılınca ortalık karıştı

Karı kocanın kavgasına aileler de katılınca ortalık karıştı
Karı kocanın kavgasına aileler de katılınca ortalık karıştı

Antalya’da karı koca arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmazken, karı ve koca emniyete götürüldü.

Karı kocanın kavgasına aileler de katılınca ortalık karıştı - Tıkla İzle

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen evli çift arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden çiftin kavgasına evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık bir anda karıştı. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

Suat Metin - Ertuğrul Gün

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