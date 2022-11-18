Karı kocanın kavgasına aileler de katılınca ortalık karıştı

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen evli çift arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden çiftin kavgasına evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık bir anda karıştı. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

Suat Metin - Ertuğrul Gün

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