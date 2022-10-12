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Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü

Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü
Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü

Denizli’de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarındaki araziye atılan kadının kimliği belli oldu. Çocuk meselesi yüzünden tartıştığı kendisinden 8 yaş büyük karısına fare zehri verip işe giden kocanın, dönüşte yaşadığını gördüğü kadını boğazını sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü - Tıkla İzle

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu tespit edildi.

Eren Elyesa Polat



 

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