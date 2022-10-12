Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü
Denizli’de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarındaki araziye atılan kadının kimliği belli oldu. Çocuk meselesi yüzünden tartıştığı kendisinden 8 yaş büyük karısına fare zehri verip işe giden kocanın, dönüşte yaşadığını gördüğü kadını boğazını sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu tespit edildi.