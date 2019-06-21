Karısını boğarak öldüren kocaya müebbet hapis cezası

Olay, geçen sene 29 Temmuz akşamı Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3872 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddialara göre, Tolga Demirbozan (26) ve eşi Zübeyde (21) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Tolga Demirbozan, eşi Zübeyde Demirbozan'ı boğarak öldürdü. Olay sonrası Tolga Demirbozan, oğlunu alıp evden kaçtı. Genç kadının cansız bedenini eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirbozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zübeyde Demirbozan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalandı. Demirbozan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızdan tartışma çıkınca boğup öldürdüm" dediği öğrenildi.

Tutuklanan Tolga Demirbozan, tekrar hakim karşısına çıktı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tolga Demirbozan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, delil, bilgi ve beyanların hep birlikte değerlendirildiğinde sanık Tolga Demirbozan ile maktul Zübeyde Demirbozan'ın yaklaşık 6 yıl resmi nikahlı olduklarını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşamadıkları ifade edildi.

Mütalaada şu ifadelere yer verildi:

“Taraflar arasında başlayan tartışma neticesinde sanığın eşyalarını toplayıp evden çıkmaya yeltendiği, tartışmanın devam etmesi üzerine sanığın maktulü yatağın üzerine yatırarak boğazından sıkmaya başladığı, maktul hareketsiz hale gelinceye kadar boğazını sıktığı, maktulün çenesinde ve boğazında darp ve cebir izlerinin tespit edildiği, akabinde maktulü öldürdükten sonra maktulün cüzdanındaki bir miktar parayı ve cep telefonunu da alarak olay yerinden kaçtığı...”

Müştekiler sanığın cezalandırmasını talep ederken, sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti. Müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini belirten sanık avukatı, kendilerine göre adam öldürme suçunun oluşmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanık Tolga Demirbozan, “Benim eşimi öldürme gibi bir kastım yoktur. Bana söylediği sözlerden sonra bir anda olay gelişti” dedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Huriye Ferah Vanlı

