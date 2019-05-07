Karısını canice bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kadıköy Kızıltoprak İstasyon Caddesi'nde dün sabah meydana gelen olayda Türkay Cucur (51), aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Billur Cucur'u (40) bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından valizini alarak evden uzaklaşan Türkay Cucur, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli Türkay Cucur savcılık sorgusunda, Billur Cucur'un resmi nikahlı eşi olduğunu söyleyerek, “2009 yılında evlendik, evlendikten bir süre sonra aramızda geçimsizlik başladı. Eşimin aynı zamanda psikolojik sorunları da ortaya çıktı. Evlilik sürecinde kendini tedavi ettirmek amacıyla birkaç defa hastaneye de yatırdım. Yeşil reçeteye bağlı ilaçlar da kullanıyordu. Bu süreçte eşimin ailesiyle aramızda problemler oluştu. Ben yaklaşık 20 günden beri evden dışarı çıkmadım, işsizim. 4 yıl kadar önce iş kazası geçirdim. O zamandan beri çalışmıyorum” dedi.

Şüpheliden kan donduran ifadeler: “Bıçağı sapladım”

Olay günü saat 04.00 sıralarında eşinin ilacını verdiğini söyleyen şüpheli, “Kendisi yatağına uzandı. Ben de evin içerisinde dolanıyordum. Bana, ‘niye dolanıyorsun' diye sordu. Yanına oturdum. Kendisiyle konuşmaya başladım. Ondan sonra o bunalım içerisinde önce yastıkla kendisini boğmaya çalıştım. Sonra da elime sivri uçlu bir demir parçası geçti. Bağırmaya başlayınca sussun diye birkaç defa vurdum. O arada, ‘ben sana eziyet çektirdim, istersen öldür beni' dedi. O arada ‘komşular yetişin' diye bağırıyordu. O arada aramızda arbede oldu. Beraber yataktan aşağı düştük. O sırada kendisi kapıya doğru koştu. Ben de mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla kendisine vurmaya başladım. O arada bıçak kırıldı, başka bir bıçak aldım. Bıçağı sapladım, kaç defa sapladığımı bilmiyorum” diye konuştu.

“Yarım saat başında oturup konuştum”

Daha sonra banyoya girdiğini ve üzerini değiştirdiğini söyleyen şüpheli, “Yarım saat kadar başında oturup konuştum. Daha sonra valizimi hazırlayıp evden dışarı çıktım. Valizimle Kadıköy'e gittim. Param yoktu, evde bulunan 1 adet altın künyeyi aldım, bozdurdum. Saat 09.00 - 10.00 sıralarında Sarıyer'e gittim. Biraz dolaşıp kendime gelmeye başlayınca İzmir'e gitmeye karar verdim. Bu arada evden çıkarken yanıma aldığım eşime ait telefonla apartman görevlisini aradım. Ona yaptığımı anlattım. ‘Ailesine haber ver' dedim. Otobüs beklerken polisler beni yakaladı” ifadelerini kullandı.

Şüpheli ifadesinin devamında, “Pişmanım ancak bütün bunlar 10 yıllık bir süreçte yaşamış olduğum travmalar, huzursuzluklar ve sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca ailesinin bana yönelik aşağılayıcı sözleri de benim o anda aniden karar vermeme neden olmuştur. Ben daha önceden evi terk etmek istedim. Ancak her seferinde onun rahatsızlandığını duyunca geri dönüyordum. En son 2 sene önce boşanma davası açmıştım ancak dava sonuçlanmamıştı. Ben davamdan vazgeçtim. Olay günü bunalıma girerek eşimi öldürdüm” dedi.

Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Türkay Cucur, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir