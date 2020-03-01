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Karısını öldürüp, çocuğunun yanında kendini vurdu

Karısını öldürüp, çocuğunun yanında kendini vurdu
Karısını öldürüp, çocuğunun yanında kendini vurdu

Ankara’da ayrı yaşadığı eşinin evine giden şahıs, sokakta tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden hızla kaçan şahıs, daha sonra kendi evine gelerek çocuğunun yanında silahla kendini vurdu.

 Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde kiraladığı otomobille ayrı yaşadığı eşi Gamze S.'nin (30) Kahramankazan'daki evine giden Hasan S., eşi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenerek yanında getirdiği pompalı tüfekle Gamze S.'ye ateş eden Hasan S., kiraladığı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Keçiören ilçesindeki evine gelen Hasan S. küçük çocuğunun yanında eşini öldürdüğü silahla kendini vurdu. Keçiören'deki evinde olduğu tespit edilen Hasan S'yi yakalamak için eve giden polis ekiplerine kapıyı evde bulunan küçük çocuk açtı. Hasan S'nin kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Hasan S. kurtarılamadı.

Hasan S'nin kendini vurduğu haberini alan iki erkek ve bir kız çocuğu olay yerine geldi. Ambulans ve polisleri gören çocuklar sinir krizi geçirirken, büyük kardeş olay yaşandığı sırada evde bulunan küçük kardeşine “Bir silaha sahip çıkamadın” diye bağırdı. Polis ve sağlık ekipleri çocukları sakinleştirmeye çalışırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın
 

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