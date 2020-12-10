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Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu

Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu
Karısının bıçaklı saldırısına uğrayan koca hastanelik oldu

Samsun'da karısının bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki H.Ş. adlı kadın ailevi sorunlardan dolayı aralarında tartışma çıkan kocası E.Ş.'yi (29) evlerinin mutfağında omzundan bıçakladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ş. tedavi altına alındı.
Kocasını bıçakla yaralayan H.Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

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