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Karısının boğazını kesen 79 yaşındaki zanlı 'pişmanım' dedi

Karısının boğazını kesen 79 yaşındaki zanlı 'pişmanım' dedi
Karısının boğazını kesen 79 yaşındaki zanlı 'pişmanım' dedi

Bursa'da 66 yaşındaki karısını boğazını keserek öldüren 79 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Yaşlı adam 'Cinayet masasına teşekkür ederim, pişmanım' dedi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. 79 yaşındaki Kazım K, eşi Fatma K. ile tartıştı. Yaşlı adam, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan 66 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma K. hayatını kaybetti. Katil zanlısı Kazım K. ise cinayet sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu. 

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere emniyetten çıkarılan Kazım K. kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına kayıtsız kalmadı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden katil zanlısı Kazım K. 'Cinayet masasına teşekkür ederim. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım. Evde tartıştık bir anlık öfke ile oldu' dedi.

Kazım K. daha sonra arabaya bindirilerek önce sağlık raporu almak üzere hastaneye ardından adliyeye götürüldü.  

Derya Evren

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