Karius'un değeri 5 milyon Euro düştü!

Futbol dünyasının önde gelen sitelerinden transfermarkt, bazı futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yaptı. Beşiktaş'ta forma giyen isimlerde en dikkat çekici değişimler ise Loris Karius, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'da yaşandı. Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ancak geride kalan maçlara bakıldığında yediği gollerle taraftarların tepkisini çeken Alman file bekçisi Loris Karius, en büyük düşüşü yaşayan isim oldu. Beşiktaş'a imza attığı gün piyasa değeri 12 milyon Euro olan Karius'un değeri devre arasında 9,5 milyon Euro'ya gerilemişti. Son yapılan güncellemeyle birlikte Alman kalecinin piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirlendi. Karius sezon başından bu yana tam 5 milyon Euro değer kaybı yaşadı.

Vida önce yükseldi, sonra düştü!

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan ve özellikle Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda adından çok söz ettiren Domagoj Vida da değeri düşen isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'a transfer olduğunda piyasa değeri 8 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası'ndaki performansıyla birlikte piyasasını 12 milyon Euro'ya yükseltmişti. Ancak Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki durumu ve özellikle ilk yarıda aldığı sonuçlar neticesinde Vida'nın değeri 10 milyon Euro'ya geriledi. Bu sezonun hayal kırıklıklarından birisi olarak gösterilen Oğuzhan Özyakup'un da düşüşü sürüyor. Sezon başında piyasa değeri 8 milyon Euro olan Oğuzhan için devre arasında 6,5 milyon Euro, şimdi ise 5 milyon Euro değer biçiliyor.

Güven değerini 20'ye katladı

Beşiktaş'ta en dikkat çekici isimler ise Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın oldu. İki futbolcu da bu sezonki performanslarıyla A Milli Takım'a yükselirken değerlerini de artırdı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan'ın o dönemde piyasa değeri 700 bin Euro'ydu. Devre arasında piyasa değerini 1 milyon 750 bin Euro'ya yükselten Dorukhan'ın güncellenen piyasa değeri ise 3 milyon 500 bin Euro oldu. Değerini en çok katlayan ise Güven Yalçın oldu. Sezon başında piyasa değeri 50 bin Euro olan Güven Yalçın, değerini tam 20 kat katladı. Güven'in güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak dikkat çekti.

Bozhan Memiş