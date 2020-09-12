Kariye Camisi'nde hazırlıklar tamamlanmak üzere

1945 Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevirilen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verildi ve Kariye Camii içerisinde çalışmalar başladı. Caminin geçen hafta içerisinde mihrabı yerleştirildi. Mihrabın yerleştirilmesinin ardından önceki gün de halıları getirildi. Depoya konulan halıların hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir an önce serilmesi bekleniyor.

Öte yandan yurt dışından ve yurt içerisinden gelen turistlerin cami ziyaretleri de devam ediyor.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç