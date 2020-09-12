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Kariye Camisi'nde hazırlıklar tamamlanmak üzere

Kariye Camisi'nde hazırlıklar tamamlanmak üzere
Kariye Camisi'nde hazırlıklar tamamlanmak üzere

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi’nin içerisindeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Geçen hafta mihrabı yerleştirilen caminin önceki gün de halıları getirildi.

Kariye Camisi’nde hazırlıklar tamamlanmak üzere - Tıkla İzle

1945 Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevirilen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verildi ve Kariye Camii içerisinde çalışmalar başladı. Caminin geçen hafta içerisinde mihrabı yerleştirildi. Mihrabın yerleştirilmesinin ardından önceki gün de halıları getirildi. Depoya konulan halıların hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir an önce serilmesi bekleniyor.

Öte yandan yurt dışından ve yurt içerisinden gelen turistlerin cami ziyaretleri de devam ediyor.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç

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