Kariyer Atlası'nda sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi

Atlas Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Atlası, Atlas Üniversitesi Öğrencileri ile sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Atlas Üniversitesi Vadi Kampüs'te gerçekleşen kariyer günleri etkinliğinde farklı sektörlerin kurumsal temsilcileri, öğrencilere kendi sektörleri konusunda bilgiler sunup, iş ve staj olanakları hakkında bilgiler verdi. 40 firmanın yer aldığı etkinlikte kurulan stantların yanı sıra seminer ve söyleşilerle öğrencilere kariyer tavsiyelerinde de bulunuldu.

“Amacımız öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır”

Kariyer günlerini her sene yaptıklarını ifade eden Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, “Böyle tarz etkinliklerde öğrencilerimizi mezun olmadan önce ülkemizin öncü firmalarımızla bir araya getirip vizyon oluşturmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 40 firmamız etkinliğimize katıldı. Öğrencilerimiz bu firmalarla gelecekleri için yön çizme konusunda bilgiler aldı. Sektör temsilcilerin yetkin kişileri konferanslar verdiler öğrencilerimizde maksimum bilgi sahibi oldular. Amacımız öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır” şeklinde konuştu.

“Şirket olarak mümkün olduğunca onlara vakit ayırmaya çalışıyoruz”

Etkinlik söyleşileri kapsamında Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş Atlas Üniversitesi Öğrencileriyle deneyim ve bilgilerini paylaştı. Şirket olarak üniversitede yapılan etkinlikleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karataş, “Bugün gençlerimize dokunmaya çalıştık. Gençlerimize şirketimizde çalışma fırsatları sunduk. Öğrencilerimize dokunabilmek bizler için çok kıymetli. Üniversitelerimizin çıktıları bizlerin girdileri olacaktır. Öğrenciler okul sonrasında nelerle karşılaşacaklar, uyum sorununu nasıl atlatacaklar gibi soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Şirket olarak üniversitedeki öğrenciler bizler için çok kıymetli mümkün olduğunca onlara vakit ayırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Uğur Çetin - İsmail Coşkun