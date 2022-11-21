Karkamış'a 7 roket düştü

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Kobani bölgesinden Türkiye'ye ateşlen 7 roket Karkamış'a düştü. Roketlerden biri, ilçedeki Kocatepe İlkokuluna isabet etti. Olay neticesinde yaralananların olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Bir roketin ise bir evin bahçesine düştüğü belirtildi. Ekipler, diğer roketlerin düştüğü bölgeleri tespit etmeye çalışıyor.

Beyhan Sağlam - Hanifi Güzel

İLGİLİ HABER Karkamış'a roketli saldırıda 6 kişi yaralandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.