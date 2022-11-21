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Karkamış'a 7 roket düştü

Karkamış'a 7 roket düştü
Karkamış'a 7 roket düştü

PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesinden ateşlenen 7 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Roketlerden birinin bir ilkokula isabet ettiği belirtilirken, olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

Karkamış'a 7 roket düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Kobani bölgesinden Türkiye'ye ateşlen 7 roket Karkamış'a düştü. Roketlerden biri, ilçedeki Kocatepe İlkokuluna isabet etti. Olay neticesinde yaralananların olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Bir roketin ise bir evin bahçesine düştüğü belirtildi. Ekipler, diğer roketlerin düştüğü bölgeleri tespit etmeye çalışıyor.

Beyhan Sağlam - Hanifi Güzel

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