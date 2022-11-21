Karkamış'a roketli saldırıda 6 kişi yaralandı

Kobani'nin iç kesimlerinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki farklı bölgelere düştü. Roketlerden biri sınıra yakın bölgede bulunan Kocatepe İlköğretim Okuluna, biri ise seyir halinde bulunan bir tıra isabet ederken, diğerleri ise boş yol, arazi, ev ve bahçelere isabet etti.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yönlendirildiği olay sonucunda ilk bilgilere göre 6 kişi yaralanırken, bir öğretmen ve 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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