Yoğun kar yağışının etkisini yitirdiği Bolu Dağı'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi. Düzce ve Bolu'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece boyu etkili oldu. Kar yağışının yaşandığı Bolu Dağı geçişindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı kısa sürede yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Zaman zaman meydana gelen kazalar sebebi ile trafikte aksamalar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi.

Enes Bektaş - Ali Yıldız

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