Karla kaplanan Ergan Dağı'nın zirvesine motosikletleriyle çıkarak sezonun ilk kayağını yaptılar

Erzincan kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Ergan Dağı'nın zirvesi yağan karla birlikte beyaza büründü. Motosiklet ve kayak tutkunları ise kar yağışının ardından, Ergan Dağı'nın 3 bin 200 metre yükseklikte kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu alanda kayak ve motokros etkinliği düzenledi. 3 bin 200 rakıma çıkan doğaseverler, dik yamaçtan kayakla kayarak motosikletleriyle off roat yaptı.

Kentte yaz-kış demeden ilklere imza atan Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri bu kez de motosikletleriyle Ergan Dağı'nın karla kaplanan zirvesine çıkarak sezonun ilk kayağını yapmanın heyecanını yaşadı. Dört etaptan oluşan ve kesintisiz 15 kilometre kayak yapma alanına sahip olan merkezde henüz sezon açılmamışken Ardıçlı Gölü'nün muhteşem manzara eşliğinde yılın ilk yağan karı ile manzaranın keyfini çıkarıp doyasıya eğlenen macera tutkunları off road ve kayak yapmanın tadını çıkardı.

Emin Ferhat Sevilir - Adem Küçükkaya



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