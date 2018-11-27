Karla kaplı dağda çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı

Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi ekiplerince İspir ilçesinde bulunan Verçenik Dağı'nda çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapıldı. Yaban hayatı geliştirme sahasında karla kaplı dağın yamacında tek başına dolaşan çengel boynuzlu dağ keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi Teknikeri M. Mustafa Topaloğlu tarafından drone ile takibe alınarak görüntülendi.

Havadaki droneyi gören çengel boynuzlu dağ keçisi şaşkınlık içerisinde aşağı yukarı kaçıştı, bazen de olduğu yerde sabit durarak adeta poz verdi.

Çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı güzel görüntü oluşturdu.